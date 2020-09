Würzburger Kickers starten ohne Zuschauer in die Saison

Heimspiele auch in München, Regensburg und Fürth

Von den anderen bayerischen Erst- und Zweitligisten war zunächst nicht bekannt, ob und wieviele Zuschauer sie am Wochenende zulassen wollen. Ein Heimspiel hat an diesem Wochenende auch der FC Bayern München, der am Freitag zum Bundesligaauftakt auf den FC Schalke 04 trifft. Außerdem empfängt in der 2. Bundesliga der SSV Jahn Regensburg am Freitagabend den 1. FC Nürnberg, die SpVgg Greuther Fürth erwartet am Sonntag den VfL Osnabrück.