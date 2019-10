20.10.2019, 15:57 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Würzburger Kickers spielen nur 1:1 bei Schlusslicht Jena

Die Würzburger Kickers hängen in der Tabelle der 3. Liga weiter im Mittelfel fest. Die Unterfranken kamen in einer schwachen Partie am 12. Spieltag bei Schlusslicht Carl Zeiss Jena nicht über ein 1:1 hinaus.