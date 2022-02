Würzburger Kickers siegen im Abstiegsduell

Unterhaltsamer erster Durchgang

Neu-Coach Ralf Santelli hatte seine Mannschaft gut auf das Spiel eingestimmt. Es sah alles nach einem unterhaltsamen ersten Durchgang aus. Die Belohnung kam in der 25. Minuten. Die Würzburger Kickers gingen in Führung. David Kopacz schlug einen Eckball von der rechten Seite an den Fünfmeterraum, wo Daniel Hägele das Leder per Kopf verlängerte. Am zweiten Pfosten stand Christian Strohdiek vollkommen blank und drückte den Ball mit dem rechten Fuß aus sechs Metern über die Linie. Für den Innenverteidiger ist es der erste Saisontreffer.

Die Niedersachsen waren spielerisch leicht überlegen, kamen allerdings nicht zum finalen Pass. Einzig ein Fernschuss von Julius Düker konnte Kickers-Torhüter Hendrik Bonmann einmal herausfordern.