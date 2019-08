Würzburger Kickers sichern sich gegen Preußen Münster die Punkte

Die Würzburger Kickers hatten keinen guten Start in die Saison. In vier Spieltagen konnten die Unterfranken nur drei Punkten auf dem Konto verbuchen. Im Duell mit Preußen Münster forderte Coach Michael Schiele deshalb vollen Einsatz. Das Team zeigte die gewünschte Reaktion: Dave Gnaase scheiterte aus wenigen Metern noch am Torwart, sein Schuss wurde aber abgelenkte. Von Max Schulze Niehues' Fuß landete er bei Luca Pfeiffer, der das leere Netz vor sich hatte und einschob. Die Freude währte nur bis zur 37. Minute. Julian Schauerte traf per Kopf zum Ausgleich. Mit dem Beginn der Nachspielzeit schlug Würzburg zurück. Fabio Kaufmann holte einen Elfmeter heraus, den Albion Vrenezi sicher verwandelte. Mit 2:1 ging es in die Pause.