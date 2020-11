Würzburger Kickers: Sebastian Schuppan wird Sport-Vorstand

Fußball-Zweitligist FC Würzburger Kickers hat seinen neuen Sport-Vorstand vorgestellt. Der 34-Jährige Sebastian Schuppan, der seine aktive Spieler-Karriere verletzungsbedingt beenden musste, wird die neu geschaffene Position im Vorstand der FC Würzburger Kickers AG einnehmen.

16 Jahre Fußball-Profi

In seiner 16-jährigen Profi-Laufbahn bestritt Schuppan 104 Drittliga-Spiele für die Würzburger Kickers, wurde 2019 bayerischer Toto-Pokal-Sieger und feierte fünf Aufstiege. Mit dem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen den Halleschen FC hatte der ehemalige Kickers-Kapitän mit dem letzten Schuss seiner Karriere einen großen Anteil an Würzburgs Rückkehr in die Zweite Bundesliga. Insgesamt stand der Defensivspezialist 164 Mal im Unterhaus und 180 Mal in der Dritten Liga auf dem Rasen.

Aufgabe: Fußballmanagement

Während seiner aktiven Karriere absolvierte Schuppan zudem ein Fußballmanagement-Studium und übernimmt nun den Posten des Vorstands Sport bei den Rothosen. "Sebastian ist der richtige Mann, um die sportliche Zukunft der Kickers zu gestalten und weiter voranzutreiben. Er ist schon als Spieler immer vorangegangen, hat seine Mannschaften nicht nur geeint, sondern auch geführt", so Aufsichtsratsvorsitzender Thorsten Fischer.