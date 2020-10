Würzburger Kickers holen zwei Verteidiger und einen Stürmer

Der 31-jährige Ewerton – mit vollem Namen José Almeida Santos - hatte von 2017 bis 2019 für den 1. FC Nürnberg gespielt und in der Zeit auch Erfahrung in der Bundesliga gesammelt. Der brasilianische Innenverteidiger soll dem jungen Team von Coach Marco Antwerpen mit seiner Routine helfen. Ewerton wechselt kurz vor dem Ende der Transferfrist vom Hamburger SV zum Zweitliga-Rivalen an den Main. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler, der seit seinem Wechsel 2019 vom 1. FC Nürnberg in die Hansestadt ständig verletzt war, verließ den HSV damit ein Jahr vor seinem ursprünglichen Vertragsende 2021. Die Dauer seines Vertrags ist derzeit noch offen.

Abwehrspieler Lars Dietz bei Dortmund ausgebildet

Vom 1. FC Union Berlin wurde Lars Dietz verpflichtet, der als Defensiv-Allrounder gilt. Der bei Borussia Dortmund ausgebildete Jungprofi erhielt einen Vertrag bis 2023. Der 23-Jährige hat bereits sieben Länderspiele für die U20-Nationalmannschaft bestritten. "Ich brenne darauf, meine neuen Teamkameraden kennenzulernen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir am Ende dieser Saison gemeinsam den Klassenerhalt feiern können", erklärt Dietz, der bei den Rothosen das Trikot mit der Rückennummer 4 tragen wird.

Stürmer Ridge Munsy war Kapitän in Thun

Außerdem kommt Angreifer Ridge Munsy vom FC Thun aus der Schweiz nach Würzburg. Der 31-Jährige hat einen Schweizer und einen kongolesischen Pass; zuletzt war er Kapitän in Thun. Am Dallenberg erhielt der erfahrene Stürmer einen Kontrakt bis 2022. "Ridge ist exakt der Stürmer-Typ, den wir gesucht haben. Seine Torgefährlichkeit zeichnet ihn ebenso aus wie seine Robustheit. Zudem hat er eine große Präsenz auf dem Platz. Seine Qualitäten und enorme Erfahrung werden uns weiterhelfen", freut sich FWK-Cheftrainer Marco Antwerpen über die Verpflichtung des 1,88 Meter großen Stürmers.