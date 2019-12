Würzburger Kickers gewinnen Kellerduell gegen Köln

Torgenuss in der zweiten Hälfte

In der zweiten Hälfte dann ein Blitzstart der Gäste! Nach 43 Sekunden schlägt es ein! Albert Bunjaku initiiert diesen Angriff selbst und krönt ihn am Ende mit einer Bude. Es steht 1:0 für Köln. Die Antwort der Würzburger lässt nicht lange auf sich warten. Von der rechten Eckfahne brachte Fabio Kaufmann den Ball in den Sechzehner. Kölns Defensive konnte die Hereingabe nicht entschärfen, stattdessen köpfte Kai Klefisch genau vor die Füße des Torschützen. Patrick Sontheimer stand goldrichtig und bugsierte das Spielgerät im Fallen aus acht Metern in die Maschen. Ausgleich! Die Gastgeber drehen auf. Kapitän Sebastian Schuppan markierte in der 64. Minute seinen vierten Saisontreffer. Sebasstian Patzler konnte einen wuchtigen Kopfball von Luca Pfeiffer aus wenigen Metern nur abklatschen lassen. Schuppan setzte umgehend nach und hämmerte das Kunstleder unhaltbar zum 2:1 in die Kiste. In der 75. machte dann Peiffer den Deckel drauf. In Überzahl eroberten die Roten das Spielgerät auf Höhe der Mittellinie. Kaufmann zog das Tempo an und flankte maßgenau auf Pfeiffer, der lässig zum 3:1 einköpft. Sechstes Saisontor für die Nummer 16 der Gastgeber.