Würzburger Kickers entlassen Trainer Bernhard Trares

Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers hat seinen Trainer Bernhard Trares entlassen. Das hat der Verein am Freitag mitgeteilt. Trares hatte die Würzburger seit November 2020 betreut. "Ich drücke den Kickers für die letzten neun Spiele die Daumen, dass die Mission Klassenerhalt doch noch realisiert wird“, so Trares, der sich von der Mannschaft kurz vor dem Nachmittagstraining verabschiedet hat. Auch der bisherige Co-Trainer Benjamin Sachs wird nicht mehr für die Würzburger tätig sein.

Impuls im Abstiegskampf

"Es stand für uns beide von Anfang an fest, immer im Sinne des Vereins eine Entscheidung zu treffen, um vielleicht doch noch den ein oder anderen Impuls setzen zu können. Deshalb sind wir beide zu dem Entschluss gekommen, dass es jetzt die richtige Entscheidung ist, getrennte Wege zu gehen", erklärte Sebastian Schuppan, Vorstand Sport, der das Team in der Bringschuld sieht. "Es liegt einzig und allein an der Mannschaft. Ohne Wenn und Aber. Ich will ein Team auf dem Platz sehen, das für den Verein alles dem gemeinsamen Erfolg unterordnet!"

Sieben Punkte bis zum rettenden Ufer

Die Würzburger Kickers haben bei noch neun ausstehenden Spielen sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Ralf Santelli, Cheftrainer im Nachwuchsleitungszentrum des FWK und Sebastian Schuppan, Vorstand Sport, werden die Aufgaben von Bernhard Trares übernehmen. Santelli, der im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz ist, hat in der Vergangenheit mit Herrmann Gerland, Ralf Rangnick und Ewald Lienen zusammengearbeitet. Zum Trainerteam zählen weiterhin Co-Trainer Philipp Eckart, Athletik-Trainer Philipp Kunz und Torwart-Trainer Marco Langner.

Dritter Kickers-Trainer in dieser Saison

Die Würzburger Kickers hatten sich in dieser Saison bereits nach vier Niederlagen in Folge und nur einem Punkt aus fünf Spielen von Cheftrainer Marco Antwerpen getrennt. Antwerpen hatte das Traineramt erst Ende September 2020 von Aufstiegscoach Michael Schiele übernommen. Schiele, der seit Oktober 2017 Cheftrainer war, musste schon nach drei Spielen - zwei Liga-Niederlagen und dem Pokal-Aus - gehen.