Würzburger Kickers drehen das Spiel in der 90. Minute

Entscheidung in der 90. Minute

Erst zum Schluss des Spiels konnten die Mainfranken das Spiel noch entscheidend drehen. Ein Strafstoß von Marvin Pourie wehrte Florian Stritzel noch nach vorne ab, doch im Nachgang kam David Kopacz von der rechten Strafraumseite zur Direktabnahme und drosch die Kugel oben in den nahen Winkel. Die Entscheidung: Würzburg holte sich in der 90. Minute noch die drei wichtigen Punkte im Abstiegskampf. Die heute zu harmlosen Wiesbadener müssen hingegen nach drei Siegen in Folge einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen.