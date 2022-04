Würzburger Kickers: Die Chronik des Abstiegs

Es ist aus und vorbei: Die Würzburger Kickers spielen wieder Regionalliga Bayern. Nach dem Sieg von Viktoria Berlin am Freitagabend gegen den 1. FC Saarbrücken (2:1) können die Würzburger den Klassenerhalt selbst mit drei Siegen aus den drei noch ausstehenden Spielen nicht mehr schaffen. Bereits die nächste Partie am Samstag um 14 Uhr treten die Unterfranken beim SV Meppen als Absteiger an. Die Kickers haben es nicht geschafft, sich in den letzten Jahren zu stabilisieren, sich zu sortieren – kurz gesagt die Seele und den Zusammenhalt in den Verein zurückzubringen.

Die "Heile Welt" – Ausgangspunkt der Abwärtsspirale

1:2 lagen die Kickers am letzten Spieltag der Saison 2019/2020 zurück. Die Spielzeit war längst abgelaufen. Eine allerletzte Chance noch, dann: Elfmeter. Kapitän Sebastian Schuppan schoss den 2:2-Ausgleich. Es war der Schuss zum Aufstieg und der Beginn der Aufstiegsparty. Der Druck war weg. Die Feier hatte sich die Mannschaft verdient, denn die Kickers haben in dieser ungewöhnlichen Saison Außergewöhnliches geleistet.

Das Jahr 2020 wird den Fans noch lange im Gedächtnis bleiben. Nach dem Aufstieg hielten die Funktionäre zum damaligen Cheftrainer Michael Schiele, man stärkte ihn öffentlich. Den Mann, der Fan-Liebling war und den die Spieler schätzen. Den Mann, der den Aufstieg ermöglichte. Doch nur nach wenigen Spielen in der neuen Saison, nach einer Durststrecke in der 2. Liga wurde er entlassen, zum Entsetzen der Fans. Es war ein Bruch mit Versprechen und den zuvor getätigten Aussagen. Die Verantwortlichen setzten alles auf Erfolg, eine Durststrecke hat hier nicht gepasst. Die Entscheidung, die der damalige Klubberater Felix Magath traf, brachte den gesamten Verein ins Wanken.

Stetige Personalrochade

Nach Schieles Abgang folgten bis heute insgesamt acht Cheftrainer: Bernhard Trares, Sebastian Schuppan, Ralf Santelli, Torsten Ziegner, Dieter Wirsching, Sebastian Neumann, Danny Schwarz und Ralf Santelli. Vor allem am Anfang war es ein hektischer Wechsel – kaum ein Trainer hatte wirklich Zeit, eine Verbindung zur Mannschaft aufzubauen. Die Entscheidungen der Verantwortlichen wirkten hilf- und planlos. Doch wurde auch hier kräftig ausgetauscht: Während der letzten Jahre gab es mehrere Vorstandsvorsitzende sowie Sportvorstände.

Es wurden viele unglückliche und falsche Entscheidungen getroffen, viele vom Ex-Kapitän und ehemaligen Sportvorstand Sebastian Schuppan. Auch sportlich gesehen konnte die Mannschaft in der 2. Liga keinen Fuß fassen, wegen schwacher Leistungen und Pech in entscheidenden Situationen. Der Abstieg 2020/21 aus der 2. Bundesliga zurück in die Dritte war besiegelt und es sollte nicht besser werden: keine Stabilität, weiterhin Unruhe in der Vereinsführung und unglückliche Spielausgänge.

Neuausrichtung des Vereins

Mit dem Ende des Engagements von Flyeralarm-Boss und Ex-Aufsichtsratschef Thorsten Fischer wurde der Klub zuletzt massiv getroffen. Die finanziellen Möglichkeiten schrumpfen damit zumindest bei den Profis. Im Nachwuchs engagiert Fischer sich weiter. Übernommen als neuer Vorstandsvorsitzender hat inzwischen das Kickers-Urgestein Benjamin Hirsch, für ihn wird es ein langer Weg. "Wir haben in den letzten Jahren ganz viele Konzepte vorgestellt. Deshalb muss ich mir jetzt Vertrauen erarbeiten", sagt der neue Vorsitzende Hirsch.

Er möchte Kontinuität in den gebeutelten Verein bringen, in allen Strukturen. Seine wichtigste Strategie sei es offen und ehrlich zu kommunizieren, mit allen Beteiligten, erklärte er im Rahmen eines Sponsorenevents. Er glaube daran, dass die Region Mainfranken stark genug sei, einen Profi-Fußball-Verein zu halten und er glaube an das Potenzial der Kickers.

Der Posten des Sportvorstands wird mit dem Ex-Arsenal Scout Jürgen Kost neu besetzt. Kost wird sich mit Sebastian Neumann die Verantwortung teilen. Dieser war bisher als Sportdirektor alleinverantwortlich. Jürgen Kost verfügt über große Erfahrungen im Fußball. Er betreibt eine große Spieler-Datenbank, auf die auch verschiedene Top-Vereine zugreifen und war als Scout für Arsenal tätig. Bis September 2021 war er mehrere Monate als Trainer beim Bezirksligisten 1. FC Schwarzenfeld tätig.

Trotz Abstieg: Planungen für neues Stadion gehen weiter

Auch für das neue Stadion, das Sorgenkind der Würzburger Kickers, hat der Verein kürzlich Entwürfe und Pläne vorgestellt. Über die Standortfrage wird seit vielen Jahren viel diskutiert. Jetzt ist sicher: das Stadion bleibt am Dallenberg, dafür haben sich Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und der Verein ausgesprochen. Schuchardt war sogar in Darmstadt und hat sich das dortige Stadion und die Situation vor Ort angeschaut, weil dort die Situation ähnlich ist wie in Würzburg.

Das Stadion liegt mitten in einem Wohngebiet, die Zufahrt ist ungünstig, der Lärm stört die Anwohner. Sicher ist aber auch, dass das Stadion nach dem Abstieg von der dritten in die Regionalliga weitergeplant werden soll, denn ein professionelles Umfeld bedinge laut Benjamin Hirsch auf lange Sicht den sportlichen Erfolg. Das Stadion solle sich irgendwann selbst tragend finanzieren, weil darin ein Kongresszentrum integriert werden soll.

Kapitel Felix Magath

Im Januar 2020 wurde bekannt gegeben, dass Felix Magath als sportlicher Leiter von Flyeralarm Global Soccer für Admira Wacker Mödling und die Würzburger Kickers tätig sein wird. Magath kam, es wurde sogar von der "Vision Europapokal" gesprochen und das Gefühl der "Kickers-Familie" entschwand immer mehr. Alle Entscheidungen wurden schnell getroffen, um sofortigen sportlichen Erfolg zu gewährleisten.

Die Fans und Beobachter des Vereins brachten diesen viel Skepsis gegenüber. Wirklich verstanden hatte die Funktion des Beraters niemand. Tatsächlich mischte Magath bei der Kaderplanung der Kickers-Profis mit. Er soll laut verschiedenen Medien- und Vereinsaussagen sogar Trainern in die Aufstellung hereingeredet haben.

Die Chance aktuell in der 3. Liga zu bleiben

Einen letzten, wenn auch eher äußerst theoretischen, Strohhalm gibt es für die Würzburger Kickers noch. Beenden die Rothosen die Saison auf dem viertletzten Tabellenplatz, wäre ein Nachrücken im Falle eines Lizenzverlustes eines anderen Vereins immerhin noch möglich. Und dies kann in der dritten Liga durchaus mal passieren, Stichwort Türkgücü München.