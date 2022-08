Würzburger Kickers bleiben Haching auf den Fersen

Die SpVgg Unterhaching bleibt auch nach acht Spieltagen an der Spitze der Regionalliga Bayern. Das Team von Sandro Wagner schlug zu Hause den TSV Aubstadt mit 2:1 durch einen Doppelpack von Sebastian Maier (4. und 61. Minute). Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Jens Trunk.

Würzburg mit zwei Punkten Rückstand auf Haching

Die Würzburger Kickers sind erster Verfolger der Hachinger. Die Mannschaft von Marco Wildersinn konnte das Unterfranken-Duell bei Viktoria Aschaffenburg mit 3:1 für sich entscheiden, obwohl die Hausherren bereits in der 3. Minute durch den US-Amerikaner Benedikt Laverty in Führung gingen. Würzburgs Neuzugang Lukas Müller gelang das schnelle 1:1 (13.), Ivan-Leon Franjic erhöhte in der 26. Minute, Taha Berk-Aksu sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Die SpVgg Unterhaching hat nach acht Spieltagen 19 Punkte auf dem Konto und somit zwei Zähler Vorsprung vor den Kickers.

Schützenfest in Augsburg und Buchbach

Gleich 30 Tore fielen bei den zehn Spielen am Dienstagabend. Großen Anteil daran hatten die Kicker vom FC Augsburg II und vom SV Heimstetten sowie vom TSV Buchbach und vom FC Bayern München II. Diese vier Mannschaften lieferten ein wahres Schützenfest und beendeten ihre Partien jeweils 4:4.

Die Ergebnisse des 8. Spieltag: