Würzburger Kickers belohnen sich in Uerdingen

Mit dem EX Löwen Stefan Aigner, dem Ex-Clubberer Dominic Maroh und EX-Weltmeister Kevin Großkreutz stand beim KFC Uerdingern eine Menge Bundesligaerfahrung auf dem Rasen. Ein vermeintlich harter Brocken für die Unterfranken. Doch Janik Bachmann brachte die Kickers in der 35. Minute mit seinem 3. Saisontreffer in Führung. Dave Gnaase erhöhte nach der Pause auf 2:0 und Dominic Baumann machte den Sieg in der 65. Minute perfekt.

Uerdingen: Vollath - Großkreutz, Maroh, Schorch, Dorda - Krempicki, Öztürk (68. Konrad) - Beister (68. Dörfler), Kefkir, Litka (46. Osawe) - Aigner. - Trainer: Krämer

Würzburg: Drewes - Patrick Göbel, Hajtic, Hägele, Kurzweg - Kaufmann, Bachmann, Gnaase (63. Syhre), Skarlatidis - Baumann (78. Elva), Ademi (85. Breitkreuz). - Trainer: Schiele

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

Tore: 0:1 Bachmann (35.), 0:2 Gnaase (58.), 0:3 Baumann (63.)

Zuschauer: 3.000

Gelbe Karten: Krempicki, Großkreutz, Dörfler - Gnaase, Hajtic