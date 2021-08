Würzburger Kickers: Aufbäumen gegen Freiburg wird nicht belohnt

Jonathan Schmid erzielte vor nur 2.820 Zuschauern im Stadion am Dallenberg das Tor des Tages. Die Kickers hatten in der ersten Hälfte einfach zu passiv agiert. Zwar hielten sie bis zur 45. Spielminute ein 0:0, dann schlug der Favorit zu. Erst in der zweiten Halbzeit agierten die Kickers mutiger. Für ein Tor reichte es aber nicht.