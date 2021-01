Würzburger Befreiungsschlag: Heimsieg gegen Düsseldorf

Die Würzburger Kickers haben drei wichtige Punkte auf ihrer "Mission Klassenerhalt" gesammelt. Die Unterfranken siegten am 19. Zweitliga-Spieltag 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer, die auf Tabellenplatz fünf um den Aufstieg mitspielen, mussten die erste Niederlage seit November hinnehmen.

Rouwen Hennings sorgte nach 25 Spielminuten für die Führung der Gäste am Dallenberg. Doch die Kicker präsentierten sich an diesem Spieltag vor allem in der Defensive stark verbessert.

Denn weitere Chancen ließen die Rothosen nicht zu - und vorne nutzten sie ihre wenigen Gelegenheiten eiskalt. Ridge Munsy sorgte mit der ersten Kickers-Chance der Partie für den Ausgleich (41.).