Würzburger Basketballer verlieren gegen Oldenburg

Würzburg konnte das Spiel lange offen halten. Selbst nach dem dritten Viertel lagen die Unterfranken noch mit 58:55 in Führung. Doch in den letzten vier Minuten des Spiels verloren die Würzburger im Angriff zu viele Bälle und Oldenburg konnte dank seiner großen Erfahrung das Spiel gewinnen.

Jahresabschluss auf Rang 13

Beste Schützen auf Würzburger Seite waren Xavier Cooks mit 13 und Mike Morrison mit 11 Punkten. Bei Oldenburg trafen Will Cummings mit 22 und Rasid Mahalbasic mit 19 Punkten am besten. In der Tabelle der BBL stehen die Unterfranken zum Ende des Jahres auf Rang 13. Vier Siegen stehen 8 Niederlagen gegenüber.