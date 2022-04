Würzburg – Viktoria Berlin im BR Fernsehen & im Stream

Endspiel für die Würzburger Kickers: Der Absteiger aus der 2. Bundesliga muss gegen Viktoria Berlin unbedingt gewinnen, ansonsten steht der zweite Abstieg in nur zwölf Monaten unumstößlich fest und die "Rothosen" würden aus der Bundesliga direkt in die Regionalliga Bayern durchgereicht.

Das BR Fernsehen zeigt die Partie am Samstag ab 14.00 Uhr live. Moderiert wird die Übertragung von Julia Büchler, Kommentator ist Florian Eckl. Auch in der BR Mediathek ist das Spiel live zu sehen und im Anschluss noch bis 30. April 2022 abrufbar.

2. Bundesliga und Frauen-Fußball in der Halbzeitpause

In der Halbzeitpause gibt es unter anderem eine Zusammenfassung der Partie des FC Ingolstadt beim Karlsruher SC in der 2. Bundesliga sowie der Frauen des FC Bayern München bei Carl Zeiss Jena in der Bundesliga.