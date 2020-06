Würzburg verhindert Heim-Blamage gegen Schlusslicht Jena

Unnötiger Ausgleich

Doch die Kickers lehnten sich zu früh zurück, Jena kam noch einmal auf. Sebastian Schuppan ließ sich am eigebnen Sechzehner den ball abluchsen, Jenas Anton Donkor legte quer, Mittelstürmer Daniele Gabriele kam frei am Elfmeterpunkt an den Ball und sorgte für den 2:2-Ausgleich.