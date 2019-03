Würzburg schlägt die Münchner Löwen mit 2:1

Die Kickers gingen durch Orhan Ademi (20.) in Führung. Caniggia Elva (27.) legte nach zum 2:0. Nach rund einer halben Stunde gelang Stefan Lex (31.) der Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit konnten die Löwen nichts mehr zusetzen. Und so mussten sich die Sechziger nach zuletzt vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen diesmal mit der Niederlage abfinden.

Würzburger Kickers - TSV 1860 München 2:1 (2:1)

Würzburger Kickers: Bätge - P. Göbel, Hägele, Schuppan, Kurzweg - F. Kaufmann, Bachmann, Sontheimer (90. Hajtic), Elva - Baumann (86. Skarlatidis), Ademi

TSV 1860 München: Hiller - Paul, F. Weber, Lorenz, P. Steinhart - Lex (62. Kindsvater), Wein, Bekiroglu (46. Berzel), Karger (78. Ziereis) - Owusu, Mölders

Schiedsrichter: Florian Lechner (Neuburg)

Zuschauer: 10006 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Ademi (21.), 2:0 Elva (28.), 2:1 Lex (32.)

Gelbe Karten: Sontheimer (1), Kurzweg (7) / Berzel (4)

Unterhaching gegen Großaspach torlos

Deutlich weniger spannend verlief die Partie der SpVgg Unterhaching gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Bis zum Halbzeitpfiff fiel kein einziger Treffer.

SpVgg Unterhaching - SG Sonnenhof Großaspach 0:0

SpVgg Unterhaching: Königshofer - Schwabl, Endres, Greger, Hagn (46. Kiomourtzoglou) - Schimmer, Hong (66. Krauß), Dombrowka, Bigalke - Hufnagel - Hain (68. Widemann)

SG Sonnenhof Großaspach: Broll - Sommer (81. Meiser), Leist, Gehring, Burger - Bösel, Dem - Hercher, Janjic, Baku (90.+1 Poggenberg) - Röttger (74. Brünker)

Tore: Fehlanzeige

Schiedsrichter: Marcel Gasteier (Weisel)

Zuschauer: 1700

Gelbe Karten: Greger (4) / Bösel (8), Gehring (7)