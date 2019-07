Würzburg schlägt Bayern II, Haching holt ein 1:1 beim 1. FCK

1860 München 1:1 bei Saisoneröffnung

Schon am Freitagabend (19.07.19) trennten sich in der Saisoneröffnungspartie der 3. Liga der TSV 1860 München und Preußen Münster 1:1. Der FC Ingolstadt startet erst am Montagabend gegen Carl Zeiss Jena in die neue Saison.