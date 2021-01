Würzburg rüstet sich für "Abreibungskampf" gegen St. Pauli

Kapitän Feick: "Druck schadet nicht"

Auch Trares' bisherige Spieler sind bereit für das so wichtige Abstiegsduell. "Druck hat noch niemandem geschadet. Von daher ist natürlich auch klar, dass wir ein Stück weit in der Pflicht sind", sagte Kapitän Arne Feick, der fest an einen Sieg glaubt: "Es muss halt ein Anfang gemacht werden und dafür ist Mittwochabend natürlich prädestiniert."

Mit dem seit September sieglosen FC St. Pauli gab es bisher zwei Pflichtspielduelle. Einmal gewinnen die Kickers, einmal die Norddeutschen 1:0. Würzburg war am Wochenende mit einem 2:4 gegen den Karlsruher SC ins neue Jahr gestartet, St. Pauli verlor 1:2 bei der SpVgg Greuther Fürth.