Würzburg nach verpasstem Pokalcoup "mehr stolz als traurig"

Aufschwung für die Dritte Liga erhofft

Die zweite DFB-Pokalrunde haben die Kickers zwar verpasst, das packende Hin und Her vom Dallenberg soll trotzdem Schwung für die bevorstehenden Wochen in der 3. Liga geben. Trainer Michael Schiele sagte: "Man hat einen Pokalfight gesehen. Da können wir uns wenig von kaufen, haben aber wahrscheinlich sehr viel Sympathie gewonnen. Wir greifen wieder in der Liga an".