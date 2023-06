Würzburg: Kicker mit Köpfchen auf dem Weg zur EM nach Albanien

Das Uni-Sportzentrum am Würzburger Hubland: Auf dem Fußballplatz machen sich die Spieler warm. Es ist das letzte Training vor dem Start nach Albanien. Am Montag startet dort die Europameisterschaft der Hochschulmannschaften. Würzburg ist als deutscher Vize-Meister qualifiziert, ebenso wie der Meister, das Team aus Heidelberg. Insgesamt treten 16 Hochschul-Mannschaften aus ganz Europa in Tirana an. Gegen welche Teams die Würzburger in der Vorrunde antreten müssen, wird noch ausgelost. Das Finale wird am 2. Juli in der Arena Kombetare gespielt, dem größten Stadion des Landes - mit einer Kapazität von 22.500 Zuschauern.

"Spaß steht im Vordergrund"

Für Simon Schäffer ist es das erste große Turnier. Der 21-Jährige studiert Sport und Deutsch auf Lehramt für Gymnasium. Außerdem spielt Schäffer beim Bayernligisten Würzburger FV. Auf das Turnier habe er "richtig Bock, weil die Jungs alle super sind. Wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Das macht ein riesigen Spaß", betont der Lehramtsstudent. Im Verein gebe es deutlich mehr Druck, es gehe um Punkte. "Das hast du beim Hochschulteam halt nicht. Da steht der Spaß im Vordergrund. Das ist eine coole Abwechslung."

Große Stadien, mediale Beachtung

Ein "alter Hase" ist dagegen Stephan Wasser. Der 28-Jährige, der ebenfalls für den FV und auch für die Würzburger Kickers spielte, hat gerade sein erstes Staatsexamen in Jura abgelegt. Ihm habe der Unisport schon immer mehr Spaß gemacht als das Kicken im Verein, sagt er. Sein ganzes Studium habe er in der Hochschulmannschaft gespielt. Für ihn mache den Reiz aus, "dass man mit vielen Leuten zusammen kickt, mit denen man auch privat befreundet ist." Außerdem sei es eine Möglichkeit, mal an internationalen Turnieren in anderen Ländern teilzunehmen, in großen Stadien zu spielen und auch mehr mediale Beachtung zu bekommen. "Es ist alles professioneller als der Vereinsfußball auf gehobenen Amateurniveau, den wir von unseren Vereinen kennen."

Würzburg mehrfach Deutscher Hochschulmeister

Das Würzburger Hochschulteam setzt sich aus Studenten der Universität Würzburg und der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt zusammen. Die 18 Fußballer spielen in Vereinen von der Bezirksliga (siebte Liga) bis zur höchsten Amateurliga, der Regionalliga Bayern (vierte Liga). "Das ist ein richtig guter Haufen! Ich bin da nur ein ganz kleines Rädchen", betont Gerhard Bömmel bescheiden. Der 58-Jährige trainiert das Würzburger Hochschulteam schon seit Jahren. Unter ihm wurden die Würzburger viermal Deutscher Hochschulmeister (2014, 2015, 2016 und 2019). Höhepunkt war bisher die Teilnahme bei der Fußball-Hochschul-WM in Jinjiang/China (2019), bei der das unterfränkische Hochschulteam einen neunten Platz erreichte.

"Akademiker 'denken' Fußball anders"

Der Spaß stehe im Vordergrund, ebenso wie Teamgeist und Kameradschaft, meint Coach Bömmel: "Man merkt das auch in den Spielen. Die Jungs spielen immer eine Klasse stärker wie im Verein - weil die Kumpels dabei sind." Auf die Frage, ob sich der Fußball unterscheide, der bei Akademikern gespielt werde, weicht Bömmel, der selbst aus dem Vereinsfußball stammt, diplomatisch aus. Es werde ein "anderer Fußball" gespielt, das habe aber wahrscheinlich nichts mit der höheren Intelligenz der Kicker zu tun, sagt der 58-Jährige mit einem Lachen. "Die sind alle fit. Und vom Kopf her sowieso." Stephan Wasser, der zweite Kapitän des Teams, betont, es werde "mehr über Fußball geredet". Das mache sich vor allem in der Trainingsvorbereitung und der Spielanalyse bemerkbar: "Da haben wir Jungs dabei, die Fußball denken und anders verstehen, als man das vielleicht im Verein gewohnt ist."

"Blick über den Tellerrand" auf das unbekannte Albanien

Das Team freut sich auf das zehntägige Turnier in Albanien. Über das Austragungsland wisse er nicht viel, bestätigt Mittelfeldspieler Simon Schäffer. "Albanien soll wohl ein neuer Urlaubs-Hot-Spot sein. Es liegt am Meer. Tirana leider nicht, das ist wohl eine halbe, dreiviertel Stunde entfernt vom Meer. Dort werden wir an einem freien Tag hoffentlich auch mal hinschauen." Mannschaftskamerad Stephan Wasser lobt die Organisatoren der internationalen Hochschul-Wettkämpfe. "Es ist eine gute Sache, diese Turniere in Länder zu legen, wo man jetzt nicht so oft ist." Er hoffe auf "einen Blick über den Tellerrand".