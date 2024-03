Würzburg Baskets: Hoffnung auf Heimsieg gegen Crailsheim

Nach der zweiwöchigen Pokal- und Länderspielpause wollen Headcoach Sasa Filipovski und seine Würzburg Baskets den sechsten Heimsieg in Folge einfahren und ihren Platz im oberen Drittel der Tabelle weiter festigen, so die Würzburg Baskets in ihrer Pressemitteilung vor dem Spiel gegen Crailsheim.

Die Unterfranken haben zwölf ihrer letzten fünfzehn Spiele gewonnen und sich dadurch als Überraschungsteam der Liga in den Playoff-Plätzen der Tabelle festgesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Auswärts haben sie zusammen mit den Niners Chemnitz die beste Bilanz der Liga: 8 Siege und 3 Niederlagen. Und zuletzt durften sich nacheinander Vechta, Bonn, Oldenburg, Berlin und Bamberg von der Heimstärke der Würzburg Baskets überzeugen.

Würzburg Baskets wollen Gegner nicht unterschätzen

Im Hinspiel kurz vor Weihnachten brauchten die Unterfranken in der Arena Hohenlohe gegen bissige Merlins ein Comeback im Schlussviertel, um am Ende knapp mit 98:96 zu gewinnen: "Crailsheim hat viele erfahrene Spieler und auch jede Menge Talent in der Offensive. Sie sind sehr unberechenbar, wir müssen wie im Hinspiel wieder das Unerwartete erwarten", sagt Co-Trainer Dejan Mihevc: "Es wird ein schwieriges Spiel. Wir müssen voll konzentriert sein und vor allem in der Verteidigung unsere beste Leistung abrufen."

Unterfranken gewannen zehn von dreizehn Begegnungen

Das Hinspiel, in dem Zac Seljaas 6,4 Sekunden vor Schluss mit gebrochener Hand die entscheidenden Freiwürfe versenkte, war der vierte Würzburger Sieg in Folge gegen Crailsheim. Die Würzburg Baskets konnten die Bilanz aus bislang dreizehn Begegnungen mit zehn Siegen klar für sich entscheiden. Bei sechs Heimspielen mit den Merlins erlitten die Baskets lediglich eine Niederlage.

Crailsheimer kämpfen um den Liga-Erhalt

Nach zwölf Erfolgen in der letzten Saison reichte es am Ende für die Merlins noch für Platz 13 und den souveränen Klassenerhalt. In der laufenden Spielzeit als Tabellenvorletzter mit nur vier Siegen aus 21 Partien bangen sie um den Liga-Verbleib, so schätzen es die Baskets in ihrer Pressemitteilung ein. Ein Grund dafür sei die schwächste Auswärtsbilanz der Liga: In elf Auswärtsspielen gelang nur ein einziger Sieg: Am 2. Februar gewann Crailsheim das Kellerduell in Tübingen mit 96:85 und setzte sich gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf durch.

Mini-Dauerkarte für die letzten vier Heimspiele

Nach dem Spiel gegen die Merlins stehen bis Mitte Mai sieben weitere Heimspiele für die Würzburg Baskets an. Bis Ende März sind die BG Göttingen (13. März, 20 Uhr), die Veolia Towers Hamburg (17. März, 15:30 Uhr) und die Tigers Tübingen (30. März, 20 Uhr) in der Tectake Arena zu Gast.

Für die letzten vier Heimspiele gegen den FC Bayern München, die Rostock Seawolves, den Syntainics MBC und die MLP Academics Heidelberg gibt es ab dem kommenden Montag bis zum 22. März eine Mini-Dauerkarte. Erwerber des Vierfach-Tickets sparen sich den Topspiel-Zuschlag für das Heimduell gegen Pokalsieger FC Bayern München und reservieren sich gleichzeitig ihrer Plätze für alle Play-In- und Playoff-Heimspiele.