Würzburg Baskets hoffen auf ruhigere Zeiten mit Neuzugang Welp

Die Würzburger Basketballer haben eine wilde Saison hinter sich. Zuerst lief es gar nicht und deshalb musste Trainer Denis Wucherer gehen. Fast zur gleichen Zeit kam dann auch noch die Nachricht, dass der Namenssponsor aussteigt. Letztlich fing sich das Team aber noch und landete im Mittelfeld der Tabelle.

Erwartungen an die Saison: Abstiegsgefahr dringend vermeiden

Die neue Saison beginnt in der kommenden Woche mit einem Heimspiel gegen Bonn (1.10., 20.30 Uhr). Leichter als im vergangenen Jahr wird es zwar sicher nicht. Weil ein Namenssponsor fehlt, müsse "man schauen, was mit dem Budget möglich ist", sagt Kapitän Felix Hoffmann. Trotzdem sei das Saisonziel auf jeden Fall "die obere Tabellenhälfte". Dem Abstiegsgespenst wollen die Würzburger keinesfalls begegnen.

Gute Voraussetzungen für Profi-Debüt von Collin Welp

Vor allem ein Spieler schürt große Hoffnungen: Collin Welp hat in Würzburg einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Sein Vorbild ist sein Vater: Christian Welp verwandelte für das DBB-Team im Jahr 1993 den entscheidenden Wurf zum Gewinn der Europameisterschaft in München. Der im Alter von 51 Jahren Verstorbene hat seinem Sohn eine Botschaft mitgegeben: Er soll mit Spaß, aber auch mit Selbstbewusstsein Basketball spielen.

Letzteres ist jetzt besonders gefragt. Collin Welp startet in Würzburg in seine allererste Saison als Basketballprofi. Deshalb werde es entscheidend sein, "wie physisch er mitspielen kann in der Bundesliga, weil es ja auch sein erstes Jahr ist", meint der Würzburger Kapitän Hoffmann.

Trotzdem traut er dem Neuzugang einiges zu: "Er ist super gut ausgebildet, hat einen sehr soliden Wurf, kann das Spiel gut lesen". Welp soll für Würzburg aus der Distanz treffen, aber auch unter dem eigenen Korb aufräumen. Das Potenzial dafür bescheinigt ihm der Kapitän. Dazu sei er "bei Saso Filipovski an der richtigen Adresse, es möglichst bald auszuschöpfen".

Trainer Filipovski: ein Titelsammler

Der neue Coach bringt nämlich ein gutes Stück Siegermentalität mit. In seinem Heimatland Slowenien heimste er bei Union Olimpija Ljubljana als Assistent und Headcoach von 1998 bis 2006 ein Dutzend Meisterschaften und Pokalsiege ein. In Polen gelangen Filipovski zwei Meisterschaften und ein Pokalsieg. In der Türkei führte er Banvit Bandirma bis ins Finale der Basketball Champions League. Davor hatte sein Verein im Viertelfinale den BBL-Verein Ludwigsburg aus dem Rennen geworfen.

Stabilisierung - und dann vielleicht sogar mal ein Titel?

Dass Filipovski Basketball-Bundesliga kann, hat er auch in der vergangenen Saison bewiesen als er den drohenden Abstieg vermied. Jetzt kann er beweisen, dass in seinen Spielern noch mehr steckt. Noch geht es zwar nicht um Titel. Aber vielleicht werden die bei den Unterfranken ja langfristig ein Thema.