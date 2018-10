Würzburg auf dem Weg zum bayerischen Drittliga-Primus

Durch einen Sieg gegen die SG Sonnenhof Großaspach (19.00 Uhr) können die Kickers jetzt den Relegationsplatz drei erobern. Seit sieben Spielen sind sie unbesiegt. Diese Serie will Trainer Michael Schiele unbedingt fortsetzen. Gerade hat er seinen Vertrag verlängert. Simon Skarlatidis hofft sogar, dass die Saison so weitergeht: "Dann ist alles ist möglich". Schließlich seien die Kickers "eine verrückte Truppe". Der Coach nimmt das Wort "Aufstieg" hingegen noch ungern in den Mund. Mit Großaspach erwarten die Unterfranken erst einmal einen unangenehmen Gegner.

Abwärtstrend bei den bayerischen Konkurrenten

Alle anderen Drittligisten aus dem Freistaat haben in letzter Zeit Federn gelassen. Unterhaching war am sechsten Spieltag Tabellenführer, danach folgte eine Niederlage gegen die Kickers und vier Unentschieden. Der TSV 1860 lag schon auf Platz vier, hat aber nun seit fünf Partien nicht mehr gewonnen.