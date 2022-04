World-Championship: Die Eishockey-U18-WM startet

Mit Landshut und Kaufbeuren hat der Deutsche Eishockey-Bund zwei traditionsreiche Standorte als Austragungsorte für die U18-Weltmeisterschaft in Deutschland ausgewählt. Die deutsche Nationalmannschaft wird dabei ihr WM-Quartier in Landshut beziehen und ihre Spiele im Eisstadion am Gutenbergweg austragen, so der Deutsche Eishockey-Bund (DEB).

Das sind die Gruppen

Dabei trifft das deutsche Nationalteam um Bundestrainer Alexander Dück in der Gruppe A auf Mannschaften aus Kanada - dem amtierenden Weltmeister - den USA und Tschechien in Landshut.

In Kaufbeuren trägt die Gruppe B mit den Nationen Schweden, Finnland, Schweiz und Litauen ihre Spiele aus. Vize-Weltmeister Russland und Weißrussland dürfen wegen des Ukraine-Kriegs bei der Eishockey-WM nicht teilnehmen.

Talentscouts halten Ausschau

Das internationale Turnier ist für die vielen Talentscouts ein wichtiges Format, um sich ein Bild von den jungen Sportlern zu machen, so der Deutsche Eishockey-Bund. Bei der U18-WM werden also dementsprechend viele Spieler zu sehen sein, die sich in den kommenden Jahren im Profisport etablieren werden.

Finale am Gutenbergweg

Sowohl die Spiele im Halbfinale und um Platz drei, als auch das Finale um den WM-Pokal werden in der Landshuter Fanatec-Arena ausgetragen. Die U18-Eishockey-WM dauert vom 23. April bis zum 1. Mai.

Ursprünglich sollte das Turnier bereits am 21. April starten. Da Russland und Weißrussland an der WM nicht teilnehmen dürfen, wurde der Zeitplan um zwei Tage nach hinten verschoben.