Wolfsburg muss gegen Bayernfrauen erstmals Punkte abgeben

Der VfL hatte zuvor neun Spiele in Serie gewonnen und ging selbstbewusst in die Partie. Nach einem Fehler von FCB-Abwehrspielerin Kathrin Hendrich erzielte Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp bereits nach vier Minuten die Führung. Die Münchnerinnen fanden langsam besser in die Partie und erspielten sich mehrere Chancen. Simone Laudehr (18.) kam bis zur Grundlinie und flankte gefährlich in den Strafraum, aber Rut Hedvig Lindahl im Tor der Wölfinnen konnte ebenso klären wie bei einem Volleyschuss von Linda Dallmann (22.). Und auch Jovana Damnjanović (33.) gelang es nicht, die Schwedin zu überwinden. Die Bayern spielten zwar gut mit, die besseren Chancen hatte aber der VfL. Nach der Pause schoss Wolfsburgs Angreiferin Ewa Pajor den Ball gleich zweimal ins Netz, doch beide Treffer fanden aufgrund von Abseitsstellungen keine Anerkennung. FCB-Trainer Jens Scheuer reagierte und brachte Mandy Islacker, die kurz nach ihrer Einwechslung den Ausgleich erzielte (77.).

"Das freut mich unglaublich für die Mädels, dass sie sich für den abermals enormen Aufwand belohnt haben“, so Scheuer nach der Partie auf der Homepage der Münchner. "Ich bin einfach nur stolz auf mein Team!“

Wolfsburg führt in der Tabelle mit 28 Punkten vor Hoffenheim (25) und München (22).