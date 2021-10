Wolfgang Maier: Kombination und City-Events verzichtbar

Der Schnee auf den Gletschern wird immer weniger, die Klimakrise macht auch vor dem Skisport nicht halt. Insofern werden wieder Stimmen laut, den jährlichen Weltcup-Auftakt in Sölden Ende Oktober in Frage zu stellen. "Das Rennen hat man vor Jahren eingeführt auf Wunsch der Industrie, um die Skifahrer darauf aufmerksam zu machen, jetzt kommt der Winter, jetzt geht es wieder los", erläutert Wolfgang Maier die ursprüngliche Grundidee der Einführung dieses "Klassikers". Abschaffen möchte der Alpindirektor vom Deutschen Skiverband die Veranstaltung keinesfalls, aber er wäre bereit, den Zeitpunkt der Veranstaltung nach hinten zu schieben.

Veränderungen bei den Wettbewerben?

Zur Frage, welche Formate noch attraktiv sind oder lieber aus dem Rennkalender gestrichen werden sollen, bezieht Maier klar Stellung: "Keiner will den Super-G abschaffen. Wir möchten die Möglichkeit geben, dass ein Techniker als auch ein Abfahrer den Gesamt-Weltcup gewinnen kann. Das kann er nur, wenn er gleich viel Disziplinen hat. Was wir nicht unbedingt haben müssen, ist die Kombination. Was wir definitiv nicht haben müssen, sind die City-Events." Für den 60-Jährigen war das lediglich ein Versuch, den Sport in die Städte zu bringen, der nicht hundertprozentig aufgegangen ist. Er würde gerne an den vier Disziplinen festhalten und an den Teamwettbewerben.