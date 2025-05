Wagner-Gerüchte beim FC Augsburg: Muss Thorup nun gehen?

Beim FC Augsburg ist im Bundesliga-Endspurt die Luft raus. Für die Schwaben gab es zuletzt drei Niederlagen in Folge - besonders dramatisch war das 0:4 gegen den VfB Stuttgart - die Kritik an Trainer Jess Thorup wird lauter.

So wie schon Anfang der Saison, als der FCA schlecht in die Spielzeit gestartet war und als sicherer Kandidat für den Abstiegskampf galt. Thorup konnte mit seiner Mannschaft aber das Ruder herumreißen, machte sich zwischenzeitlich sogar durchaus berechtigte Hoffnung, kommende Saison auch im europäischen Wettbewerb vertreten zu sein. Doch daraus wurde bekanntermaßen nichts, weil zuletzt die Resultate fehlten.

Wagner-Gerüchte beim FCA? Thorup: "Habe ich mitbekommen"

Weil der FCA sich seit Jahren gerne mindestens als Conference-League-Teilnehmer sehen würde, scheint, wie schon zu Saisonbeginn, der Stuhl von Thorup zu wackeln. Und so wabert derzeit ein Name in Augsburg herum: Sandro Wagner. Der aktuelle Co-Trainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat kürzlich angekündigt, er werde den DFB verlassen, um selbst wieder als Cheftrainer zu arbeiten. Dass der FCA an Wagner dran sein soll, hat selbst Thorup mitbekommen, wie der 55-Jährige bestätigt: "Habe ich mitbekommen. Er ist wohl überall im Gespräch, jetzt auch in Augsburg."

Tatsächlich kann Wagner - glaubt man den Gerüchten - sich vor Vertragsangeboten kaum retten. Der VfL Wolfsburg, RB Leipzig, die TSG Hoffenheim, ja selbst Vizemeister Bayer Leverkusen sollen an Wagner interessiert sein. Und eben auch der FC Augsburg. Der könnte vor allen Dingen mit der Nähe zur Heimat in München punkten, als mit tiefen Taschen was Gehalt und Spielerverpflichtungen angeht. Wirklich ruhig ist das Umfeld beim FCA auch nicht mehr. Und europäisch spielen die Schwaben kommende Saison auch nicht.

Thorup: "Plötzlich vergisst man die Vergangenheit"

Wenn das so wäre, dann würde auch Thorups Stuhl nicht wackeln. Der Däne reagiert gewohnt cool und unaufgeregt auf seine aktuelle Situation. "Ich habe natürlich mitbekommen, was da läuft. So ist Fußball: Ich bin lange dabei, plötzlich vergisst man die Vergangenheit, damit muss ich leben. Aber mein Fokus ist auf heute, morgen und Samstag auf dem Platz und nicht, was andere Leute über meine Arbeit denken."

Thorup selbst würde sich und seinem Team übrigens für diese Saison ein ordentliches Zeugnis ausstellen - auch wenn es mit Europa nicht geklappt hat: "Ich würde immer noch sagen, dass es eine gute Saison war. Es war keine Top-Top-Saison. Aber wir waren nah dran, etwas Gutes zu schaffen, aber haben es leider nicht geschafft".

"Sehr erfolgreich" - Dahmen stützt Coach Thorup

Torhüter Finn Dahmen hofft zumindest, dass Thorup ihn auch in der kommenden Spielzeit trainiert: "Ich habe ihn nicht gefragt, aber ich gehe stark davon aus, dass er bleibt. Es ist einfach eine sehr gute Zusammenarbeit, die auch sehr erfolgreich gewesen ist in den letzten zwei Jahren."

Auch in der vergangenen Saison führte Thorup das Team fast in den europäischen Wettbewerb. Aber eben nur fast. Wieder war es der Saisonendspurt, in dem der Verein entscheidende Punkte liegen ließ und so sich selbst den Traum nicht erfüllte.

Ob das Grund genug ist, um den Trainer, der noch einen Vertrag besitzt, der noch ein Jahr gültig ist, zu feuern? Sportdirektor Marinko Jurendic hat immer wieder Thorup seine Unterstützung zugesichert. Die finale Entscheidung liegt aber vor allen Dingen bei Geschäftsführer Michael Ströll und Präsident Markus Krapf. Den durchaus beliebten Thorup zu feuern, würden vermutlich auch sie nur machen, wenn sie einen spektakulären Nachfolger in der Hinterhand hätten. Einen wie Sandro Wagner vielleicht. Eine Garantie, dass der dann den FCA nach Europa führt, ist das aber noch lange nicht.