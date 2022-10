Wohin führt die Energiekrise den Wintersport?

"Wir müssen versuchen, das hat die Pandemie gezeigt, dass man die Probleme nicht auf den Schultern der Kinder austragen darf“, mahnt der Ex-Skirennfahrer und BR-Wintersportexperte Felix Neureuther beim "Dein Winter. Dein Sport. Summit 2022" in Berchtesgaden.

Er findet die Entwicklung hinsichtlich der Energiekrise und deren Auswirkungen auf den Wintersport und vor allem den Nachwuchs in der kommenden Saison gefährlich. Seiner Meinung nach müssen die Kinder in der kommenden Saison weitertrainieren. Dies sieht auch der 16-fache Paralympics Goldmedaillen-Gewinner Gerd Schönfelder so: "Ich hoffe schon, dass es weitergeht. Ein paar Einschnitte nehmen wir in Kauf, aber hoffentlich wird es nicht zu groß."

Steigende Energiekosten, steigende Ticketpreise

Prof. Dr. Ralf Roth vom Institut für Outdoor Sport und Umweltforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln prognostiziert für die Liftbetreiber für den kommenden Winter deutlich steigende Kosten, welche auch zum Teil an die Verbraucher weitergegeben werden.

So wird das durchschnittliche Liftticket in der Saison 2022/23 vermutlich rund 9,5 Prozent mehr für Erwachsene als in der Saison 2021/22 kosten. Auch für Jugendliche sollen die Preise für den kommenden Winter steigen: 6,5 Prozent mehr als in der Vorsaison sind es hier.

Vergabe der asiatischen Winterspiele nach Saudi-Arabien nicht zeitgemäß

Doch nicht nur die Energiekrise stellt die Branche vor große Herausforderungen, sondern auch die Entscheidungen des asiatischen olympischen Komitees die asiatischen Winterspiele 2029 nach Saudi-Arabien zu vergeben. Diese Entscheidung stößt bei Felix Neureuther auf großes Unverständnis: "Das ist mit das Schlechteste was dem Sport passieren kann. Da hat es noch nie geschneit und da wollen die ein Wintersport-Mekka errichten. Es ist nicht zeitgemäß."

Nicht zuletzt aufgrund solcher Entwicklungen trafen sich die wichtigsten Entscheider des deutschen Wintersports in der vergangenen Woche in Berchtesgaden um über Themen wie Nachhaltigkeit, Energie und Digitalisierung zu diskutieren.

Die jährlich stattfindende Konferenz wurde zuletzt, Corona bedingt, vor drei Jahren in Oberstdorf ausgetragen. "Dein Winter. Dein Sport" ist eine Initiative des Deutschen Skiverbandes, des Deutschen Skilehrerverbandes sowie Snowboard Germany und versteht sich als Sprachrohr der Wintersport-Branche in Deutschland.