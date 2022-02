Wochenlange Pause für Bayern-Keeper Neuer nach Knie-OP

"Manuel Neuer wurde am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert. Der FC Bayern muss somit in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän verzichten", heißt es in dem kurzen Statement das der FC Bayern München am Sonntagabend gab.

"Wir alle im Verein und die ganze Mannschaft wünschen Manuel eine gute und rasche Genesung, und wir sind sicher, dass er schon bald wieder topfit bei uns ist", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Neuer optimistisch im Krankenbett

Neuer selbst sieht die Situation ziemlich entspannt: "Hey Leute, ich hatte heute eine kleine OP am Knie", ließ der 35-Jährige via Instagram wissen. Auf einem Foto im Krankenbett hält er den rechten Daumen nach oben. "Alles ist super gelaufen, sodass ich zeitnah mit dem Aufbautraining beginnen kann. Drückt mir die Daumen! Bis ganz bald auf dem Platz", schrieb der Stammkeeper der Bayern.