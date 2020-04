Woche der Wahrheit für den Fußball

"In dieser Woche werden wichtige Weichen gestellt, wie es in den ersten drei Profiligen in Deutschland weitergeht. Dies wird auch positive Auswirkungen auf den Amateurfußball haben", erklärte DFB-Präsident Fritz Keller. Von Montag bis Freitag findet täglich mindestens eine wichtige Videokonferenz statt. Von der Fortsetzung der Saison unter besonderen Voraussetzungen bis zum Abbruch reicht dabei die Palette der möglichen Entscheidungen.

Montag: Sportminister beraten über Corona-Krise

Am Montag (20.4.2020) beraten die Sportminister der Länder den weiteren Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. In der Telefonkonferenz soll es sowohl um den Breiten- als auch den Spitzensport gehen. Auch Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga sollen thematisiert werden.

Dienstag: Videokonferenz der UEFA-Verbände

Zur Vorbereitung auf die Exekutivkomitee-Sitzung am Donnerstag findet am Dienstag (21.4.2020) eine Videokonferenz der UEFA statt. Eingeladen sind dazu die Vertreter sämtlicher 55 angeschlossenen Verbände. In dieser Schalte sollen die jüngsten Entwicklungen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie diskutiert werden, wie die UEFA zuvor mitteilte.

Mittwoch: voraussichtlich BFV-Vorstandssitzung

Aller Voraussicht nach wird der BFV-Vorstand am Mittwoch (22.4.2020) tagen. Dann liegen auch erste Auswertungen der Ergebnisse einer Mitgliederbefragung vor, die am Sonntag beendet wurde. Thema könnte der Vorschlag des BFV-Vorstandes sein. Dieser sieht vor, den kompletten Spielbetrieb bei Frauen und Männern, Juniorinnen und Junioren im Freistaat generell bis zum 31. August 2020 weiter auszusetzen, die Saison 2019/20 danach fortzusetzen und in jedem Fall regulär zu beenden. Für den Fall, dass der Vorschlag des BFV-Vorstands keine Mehrheit erhält, würde das laut BFV-Präsident Rainer Koch „sehr wahrscheinlich einen Außerordentlichen Verbandstag zur Konsequenz haben“.

Donnerstag: Tagung des UEFA-Exekutivkomitees

Das UEFA-Exekutivkomitee hält am Donnerstag (23.4.2020) per Videokonferenz eine Sitzung ab. Der europäische Verband gab vorab nur bekannt, dass dabei die aktuelle Lage erörtert werden soll. Allerdings stehen auch Entscheidungen über das weitere Vorgehen an.

Vorrang hat für die UEFA nach bisherigem Stand der Abschluss der nationalen Liga- und Pokalwettbewerbe. Ein Notfallplan sieht vor, dass die Spiele für eine Teilnahme an der Champions- und Europa League in der nächsten Saison bis Juli oder August gehen könnten. Die Spiele in der Königsklasse und der Europa League könnten in dieser Saison wieder aufgenommen werden, sobald die nationalen Titel entschieden sind. Das UEFA-Exekutivkomitee hatte bereits im März die Europameisterschaft um ein Jahr auf 2021 verschoben. Von der Corona-Krise sind auch Spiele in den WM-Qualifikationsgruppen, das Finale der Nations League 2021 und das Frauen-Euro-2021-Turnier in England betroffen.

Donnerstag: Außerordentliche Mitgliederversammlung DFL

Die DFL hat ihre verschobene Mitgliederversammlung jetzt für den Donnerstag (23.4.2020) angesetzt. Damit wollte sie den Vereinen und Funktionären zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitung bevorstehender Entscheidungen verschaffen. Und die sind durchaus weitreichend. Falls der Ball im Mai in Geisterspielen wieder rollen soll, bräuchte es jetzt Regularien und Sicherheitsmaßnahmen, damit die Vereine sich darauf vorbereiten können. Zuletzt hatte die Mitgliederversammlung den Spielbetrieb in der Bundesliga und 2. Bundesliga bis mindestens zum 30. April 2020 ausgesetzt.

Freitag: Beratung DFB-Präsidium

Am Freitag (24.4.2020) berät in Frankfurt das DFB-Präsidium über die 3. Liga, den Amateur-Fußball sowie den DFB-Pokal. Besonders brisant dürfte die Entscheidungsfindung für die 3. Liga werden. Die präsentiert sich nämlich im Vorfeld gespalten. Während sich die bayerischen Klubs für eine Fortsetzung der Saison aussprachen, konterten acht andere Vereine mit einem Positionspapier, in dem sie den Saisonabbruch fordern. Für den Amateurbereich wird der BVF ein gewichtiges Wort mitreden. Der Verband will die derzeit unterbrochene Saison frühestens am 1. September fortsetzen. Thema dürfte auch die Mitgliederbefragung und gegebenenfalls die Ergebnisse der BFV-Vorstandssitzung sein.