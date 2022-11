Wo ist das katarische Frauen-Fußballteam?

Ehemänner und Väter als Vormund

Frauen ist das Sporttreiben qua Gesetz zwar erlaubt und sie brauchen demnach auch keine Erlaubnis der Männer, aber: "In der Praxis des gesellschaftlichen Alltags müssen Frauen zumeist mit einer Abaya oder einem Kopftuch bedeckt sein und der Zwang zu einem männlichen Vormund besteht. Das heißt, dass Mädchen und Frauen von ihren Vätern und Ehemännern verboten werden kann, Fußball zu spielen, Stadien zu besuchen oder ihre Verschleierung dafür abzulegen", erklärt Sanders.

"Ein Lehrer wollte einmal, dass wir uns vor der ganzen Klasse aufstellen. Und er sagte: 'Ich habe euch Mädchen mit den Jungs Fußball spielen sehen'. Er war sehr religiös und sagte dann noch: 'Das ist nicht erlaubt, warum seid ihr da draußen?' Das war sehr demütigend, und ehrlich gesagt wurde es danach sehr schwierig für mich, mich auf dem Fußball-Feld und in der Schule wohlzufühlen." - Studentin Ghaida

Ex-Nationaltrainerin Staab enttäuscht

Trainerin Monika Staab, die nur kurz die katarische Frauen-Nationalmannschaft trainierte und heute in Saudi-Arabien ist, telefoniert noch heute regelmäßig mit Spielerinnen aus ihrem ehemaligen Team. Sie seien sehr traurig, dass Katar es bisher nicht geschafft habe, Frauenfußball zu etablieren. Monika Staabs Eindruck – es gibt kein wirkliches Interesse an der Förderung des Frauenfußballs:

"Wo ist denn die Liga auf Großfeld? Wo spielen denn die Mädchen? Wo haben Sie denn Klubs, wo sie gefördert werden und Spiele spielen können?" - Monika Staab

Staab kann die Argumente des katarischen Verbandes nicht nachvollziehen: "Sie sagen, wir haben ja nicht genügend Frauen zum Spielen, das ist ja Humbug. Es liegt nicht an der Einwohnerzahl. Es liegt daran, wie ich den Frauenfußball seriös fördere. Und wie ich bereit bin, was zu tun für den Frauenfußball." Außerdem sieht sie beim Thema Frauenfußball in Katar auch die FIFA in der Verantwortung: "Ich denke, da müssten auch seitens der FIFA mehr Fragen gestellt werden."

Lage für Frauen-Fußball problematisch

Nach der Recherche bleiben erhebliche Zweifel, ob sich für den Frauen-Fußball in Katar nach der WM etwas ändern wird. Das Interview mit Shaima Abdullah, der Nationaltorhüterin, wurde vor Ort untersagt. Andere Spielerinnen antworteten gar nicht erst auf Interviewanfragen. Und auch offizielle Verantwortliche vom katarischen Fußballverband und dem Sportausschuss für Frauen waren trotz mehrmaliger Bitten nicht gesprächsbereit.

Fehlende Strukturen und fehlende Akzeptanz sind das Problem. Denn auch wenn der Staat Frauenfußball erlaubt, erlaubt er es Männern eben auch, Frauen den Sport zu verbieten.