WM-Titel verteidigt – Jetzt will Augsburger Boxerin nach Amerika

Es läuft perfekt für die Boxerin Tina Rupprecht aus Augsburg – auch trotz blauer Wange und geschwollener rechter Hand. Die 30-Jährige hat erfolgreich ihren WM-Titel im Minimumgewicht gegen Rocio Gaspar aus Peru verteidigt. Sie habe eben einen harten Kopf gehabt, so die Schwäbin im BR-Gespräch. Der Weltmeistertitel beim Boxverband WBC (World Boxing Council) steht erneut – und so soll es weitergehen.

Der Traum vom weltweiten WM-Titel

Die gebürtige Augsburgerin hat bereits ihre nächsten Gegnerinnen ins Auge gefasst. Es gibt weltweit drei weitere Boxverbände. Und auch dort will sich Tina Rupprecht den WM-Titel im Minimumgewicht - Körpergewicht maximal 47,6 Kilogramm - sichern.

Ihr Traum sei es immer schon gewesen, in den USA zu boxen, so Rupprecht. Dort habe dieser Sport einen noch höheren Stellenwert als in Europa. Konkret geht es der 30-Jährigen um eine Titelvereinigung und das mit der WBA (World Boxing Association) in den USA, mit den Verbänden WBO (World Boxing Organization) und IBF (International Boxing Federation) in Costa Rica.

2023 will Rupprecht in Amerika in den Ring

Tina Rupprecht rechnet sich gute Chancen aus, dass die Boxkämpfe schon im kommenden Jahr stattfinden können. Auch die anderen Boxerinnen ihrer Gewichtsklasse haben es auf den WM-Titel bei sämtlichen Weltverbänden abgesehen. Es gebe auch schon erste Gespräche, so die Augsburgerin.

Besondere Unterstützung von ihren Schülern

Wo auch immer die 1,52 Meter große Sportlerin in den Ring steigt, sie bekommt ganz besondere Unterstützung: von ihren Schülerinnen und Schülern an der Realschule in Zusmarshausen im Landkreis Augsburg. Ihnen gibt sie zwei Mal pro Woche Sportunterricht. "Besonders die Jüngeren fiebern immer mit, wenn ich kämpfe. Sie bringen Zeitungsartikel über mich mit und erzählen ganz aufgeregt, dass sie mich im Fernsehen gesehen haben."

Und sie werden auch genau verfolgen, wenn Tina Rupprecht im Jahr 2023 erneut zur Verteidigung ihres WM-Titels in Amerika antritt.