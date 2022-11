> Sport > WM-Spiel gegen Spanien: Goretzka und Kehrer in der Startelf

Mit zwei Umstellungen in der Startelf geht Bundestrainer Hansi Flick das zweite WM-Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien an. Leon Goretzka und Thilo Kehrer rücken für Nico Schlotterbeck und Kai Havertz in die Startelf.