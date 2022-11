WM-Rekorde: FC Bayern ganz vorne dabei

17 WM-Fahrer hat der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer bei der WM in Katar. Damit liegt der FC Bayern knapp vor Manchester City und dem FC Barcelona, die jeweils 16 Profis entsenden.

Hinter den Bayern hat in Deutschland Borussia Dortmund die meisten Spieler in Katar (11). Die meisten WM-Spieler sind wie gehabt in England beschäftigt. Die englischen Profiligen liegen mit 156 Spielern klar an erster Stelle vor Spanien (86), Deutschland und Italien (70).