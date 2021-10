WM-Qualifikation: Neuer gegen Normazedonien wieder einsatzbereit

Flick wollte seine exakte Startformation für das Spiel in Skopje am Montag (11.10.2021, 20.45 Uhr, Radio-Livereportage) allerdings nicht verraten. Er ist aber überzeugt, dass Kapitän Neuer einsatzbereit sein wird. Der Bayern-Profi hatte am vergangenen Freitag in Hamburg gegen Rumänien (2:1) wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich kurzfristig passen müssen und die ersten Trainingseinheiten vor der Partie in Nordmazedonien ausgesetzt. Jetzt hat er aber neben dem Abschlusstraining auch einige Torhütereinheiten absolviert und laut Flick "keine Probleme" mehr.

Rüdiger auch ohne Abschlusstraining bereit

Antonio Rüdiger hingegen verzichtete wegen Rückenproblemen auf das Abschlusstraining. Dabei handelte es sich laut Flick aber um "eine Vorsichtsmaßnahme". Der Chelsea-Profi könne an der Seite von Niklas Süle im Abwehrzentrum aktiv werden.

Flick lobt Traum-Duo Kimmich-Goretzka, Müller-Einsatz noch offen

Fest steht, das der Bundestrainer erneut auf einen starken Bayernblock vertrauen kann. In der Schaltzentrale sind das Joshua Kimmich und Leon Goretzka, die er als "eines der besten Duos, das es gibt", würdigte. Ob auf der Zehn diesmal Thomas Müller nach seinem Siegtor gegen die Rumänen den Vorzug vor Marco Reus erhalten wird, ließ der Coach offen. Im Angriff dürften auf den Flügeln die Bayernspieler Serge Gnabry und Leroy Sane wirbeln.

"Explizites Lob" für den zuletzt kritisierten Stürmer Werner

Im Zentrum wird abermals Timo Werner erwartet, den Flick nach seinem unglücklichen Auftritt in Hamburg "explizit vor der Mannschaft für sein Engagement und seinen Einsatz" lobte.

Flick: "wollen uns möglichst schnell qualifizieren"

Der Bundestrainer warnte zwar vor dem Gegner, der unter dem neuen Trainer Blagoja Milevski noch kein Spiel verloren hat. Nordmazedonien sei durchaus eine Mannschaft, die Fußballspielen kann. Trotzdem steht für Flick fest: "Wir wollen den nächsten wichtigen Schritt Richtung Weltmeisterschaft in Katar machen und uns möglichst schnell qualifizieren", so der 56-jährige Fußalllehrer.