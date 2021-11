WM-Qualifikation: FCB-Stürmerin Schüller mit Dreierpack

Die deutschen Fußballerinnen haben ihren Durchmarsch in der WM-Qualifikation mit einem 8:0 (3:0) gegen die Türkei fortgesetzt. Lea Schüller überragte dabei mit einem Dreierpack.

Nach dem nächsten Torfestival auf dem Weg zur WM lobte Martina Voss-Tecklenburg ihre Mannschaft in den höchsten Tönen. "Wir haben nicht nachgelassen und ganz schnell 3:0 geführt. Wir hatten viele gute Möglichkeiten, noch mehr Tore zu machen", sagte die Bundestrainerin nach dem souveränen und nie gefährdeten 8:0 (3:0) der deutschen Fußballerinnen gegen die Türkei im ZDF: "Es war in vielen Bereichen wirklich gut. Wir haben ein sehr attraktives Offensivspiel gesehen."

#EsSchüllert" auch im DFB-Team

Allen voran Lea Schüller, die in den sozialen Medien sogar einen eigenen Hashtag - "#EsSchüllert" hat, überragte dabei. Die Torjägerin von Bayern München erzielte nicht nur einen Dreierpack (10./11./67.). Ein von Schüller erzwungenes Blitz-Eigentor nach 46 Sekunden durch Kezban Tag (1.) hatte den Erfolg im letzten Heimspiel des Jahres vor 2538 Zuschauern in Braunschweig eingeleitet. Zudem legte die 24-Jährige das 4:0 durch Jule Brand (62.) auf, dann traf das Eintracht-Duo Laura Freigang (74.) und Sjoeke Nüsken (80.). Kurz vor Ende erhöhte Klara Bühl (88.). "Der Plan ist voll und ganz aufgegangen. Das sagt allein das Ergebnis, wir haben acht Tore geschossen, die alle schön herausgespielt waren. Das hat Lust und Laune gemacht", sagte Nüsken.

Zum Abschluss noch ein Duell gegen Portugal

Voss-Tecklenburg sprach von "großem Potenzial und großer Qualität". Mit der Maximalausbeute von 15 Punkten aus fünf Spielen verteidigte die DFB-Auswahl die Führung in Gruppe H erfolgreich. Am Dienstag (19.00 Uhr) kommt es zum Jahresabschluss in Faro noch zum Duell mit Verfolger Portugal (13 Punkte). Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM 2023 in Australien und Neuseeland.