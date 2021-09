WM-Qualifikation: DFB-Team siegt auch in Island

Es sei der "Job" aller, "nochmal alles zu geben und alle Körner rauszuhauen. Jeder will mit einem guten Gefühl zum Verein zurück", lautete die Vorgabe von Bundestrainer Hansi Flick für die Partie in Island. Und das tat sein Team von Beginn an. Die DFB-Elf erreichte einen überzeugenden 4:0-Erfolg.

"Ich denke, wir haben nichts anbrennen lassen und waren sehr dominant." Kapitän Manuel Neuer

Bayerische Ballstafette führt zum 1:0

Bereits nach fünf Minuten landete die Kugel im Kasten der Gastgeber. Serge Gnabry hatte nach einem Zusammenspiel seiner Vereinskollegen vom FC Bayern München aus acht Metern eingelocht. Niklas Süle hatte den Ball aus dem Mittelfeld nach vorne zu Joshua Kimmich geschlagen, der direkt auf Leroy Sané weitergab, der den Torschützen bediente. Die Abseitsentscheidung von Schiedsrichter Andreas Ekberg wurde nach Sichtung der Videobilder zurückgenommen.

Rüdiger erhöht auf 2:0 kurz nach Islands erstem Schussversuch

Torhüter Manuel Neuer parierte den ersten isländischen Abschlussversuch (16.) durch Isak Jóhannesson. Doch gegen die fast wieder aufkommenden Männer von der Vulkaninsel setzte Antonio Rüdiger (24.) gleich das richtige Zeichen. Der Spieler vom FC Chelsea verwandelte einen durch Kimmich getretenen Freistoß mit dem Kopf ins rechte Eck zum 2:0.

Deutschland machte weiter Druck und kommt gleich durch Leon Goretzka und Timo Werner (29.) zu zwei weiteren Möglichkeiten. Neuer hatte kein Problem mit einem durch Johann Gudmundsson (43.) abgeschlossenen Konter. So ging die DFB-Elf mit der verdienten 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

3:0 als Antwort auf Islands zweite Chance

Zu Beginn der zweiten Hälfte (46.) brachte der Bundestrainer Lukas Klostermann für Jonas Hofmann und Kai Havertz für Gnabry. Auch das änderte nichts an der Ausrichtung des deutschen Teams. Zwar hämmerte Jóhann Gudmundsson die Kugel (49.) an den Pfosten des deutschen Kastens und Albert Gudmundsson legte den Abpraller in das Gehäuse. Doch der Treffer wurde nicht gegeben und die DFB-Elf legte durch Sané (56.) nach zum 3:0.

Warten auf die Ergebniserhöhung

Der machte Platz (59.) für Jamal Musiala und Robin Gosens kam für Süle. Werner setzte die Kugel (62.) freistehend über den Kasten und ein Treffer von Goretzka wurde (63.) wegen einer Abseitsposition nicht gegeben. Einzig und allein die Chancenauswertung ließ in dieser Phase etwas zu wünschen übrig. Aber die Verhältnisse blieben bis zum Ende klar und deutlich. Werner legte kurz vor Schluss (89.) dann auch noch zum 4:0 nach.

"Diese neun Punkte waren unser klares Ziel. Das ist gelungen. Die Art und Weise, wie wir spielen, ist ein Schritt nach vorn." Bundestrainer Hansi Flick