WM-Qualifikation: DFB-Team muss sich mit Island messen

Zehn Gruppen kämpfen um die Startplätze

Die WM-Qualifikation wird in zehn Gruppen ausgetragen. Fünf davon bestehen aus sechs Mannschaften, in den anderen fünf Gruppen spielen fünf Mannschaften. Das ergibt eine Gesamtzahl von 55 Teams, das ist auch die Zahl der Mitgliederländer in der UEFA.