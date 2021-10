WM-Qualifikation: DFB-Frauen siegen knapp in Israel

Vor 500 Zuschauern im HaMoshava-Stadion erzielte Kapitänin Svenja Huth (18. Minute) das einzige Tor für die DFB-Auswahl. Ansonsten tat sich Deutschland sehr schwer gegen die Nummer 71 der FIFA-Weltrangliste. Sara Däbritz von Paris Saint-Germain scheiterte mit einem an Jule Brand verursachten Foulelfmeter an Torhüterin Amit Beilin (13.).

In Abwesenheit von verletzten Stammkräften wie Alexandra Popp oder Lena Oberdorf setzte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im HaMoshava Stadion auf die zuletzt bevorzugte 4-3-3-Formation. Angetrieben von Regisseurin Dzsenifer Marozsan übernahm die DFB-Elf gleich die Spielkontrolle.

Elfmeter vergeben, dann aber das 1:0 herausgespielt

Nach Foul an Jule Brand im Strafraum scheiterte die sonst so sichere Elfmeterschützin Däbritz mit ihrem zu unplatzierten Linksschuss an Israels Torhüterin Amit Beilin. Die deutsche Auswahl ließ sich davon nicht beirren. Marozsan setzte immer wieder ihre Mitspielerinnen mit feinen Pässen in Szene - wie beim hohen Ball auf Flügelflitzerin Huth, die sich erst gegen zwei Gegnerinnen durchsetzte und eiskalt abschloss.

Voss-Tecklenburg fordert "Geduldig spielen!"

Die Gastgeberinnen um die Deutsch-Israelin Sharon Beck vom 1. FC Köln standen nun tiefer und lauerten auf Konter. Bei viel Ballbesitz ließ das deutsche Team bis zur Pause weitere zwingende Aktionen vermissen, was Voss-Tecklenburg mit der Forderung quittierte: "Geduldiger spielen!"

Comeback für Giulia Gwinn und fast ein Treffer für sie

Nach einer Stunde durfte sich Giulia Gwinn zurückmelden: 13 Monate nach ihrem Kreuzbandriss gab die Außenbahnspielerin von Meister Bayern München ihr langersehntes Comeback im Nationalteam und hatte sogar eine gute Chance zum 2:0 (81.).

DFB-Frauen sind souveräner Tabellenführer

Nach dem 7:0 gegen Bulgarien und dem 5:1 gegen Serbien baute das Team des Olympiasiegers von 2016 die Tabellenführung in der Gruppe H auf neun Punkte aus. Das Rückspiel gegen Israel findet bereits am kommenden Dienstag (16.05 Uhr) in Essen statt. Weitere Gegner sind Portugal und die Türkei.