WM-Qualifikation: DFB-Elf schlägt Rumänien, erneute Trikotaktion

Erneute Aktion der DFB-Elf für Menschenrechte

Wie vor der Partie gegen Island hat die DFB-Elf auch vor dem WM-Qualifikationsspiel in Rumänien mit einer Aktion die Einhaltung der Menschenrechte eingefordert. Die Mannschaft präsentierte sich beim Gruppenfoto in umgedrehten Trikots mit den Rückennummern nach vorne, die Ersatzspieler machten auf der Tribüne mit. Durch die Präsentation der Zahlen wollten die Spieler offenbar auf die 30 Artikel in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen hinweisen. "Wir für 30!", hieß es auf dem Twitter-Account der Nationalmannschaft.