WM-Qualifikation: DFB-Auswahl überrollt Liechtenstein

Turbulente Anfangsphase: Elfmeter, Rote Karte, Eigentor

Die Kroatin zog zurecht die Rote Karte und entschied auf Elfmeter, den Gündogan (8.) souverän verwandelte. Goretzka konnte weitermachen. Die DFB-Elf spielte sich fortan in einen Rausch gegen den Underdog in Unterzahl. Powerplay auf das Tor von Liechtensteins Keeper Benjamin Büchel mit der Folge, dass Daniel Kaufmann in der 20. Minute das Leder bei seinem Abwehrversuch im eigenen Kasten versenkte. Ein unglücklicher Start für das Fürstentum.

Drei Tore in vier Minuten

Die Flick-Elf spielte weiter druckvoll nach vorne, was nur zwei Minuten später zum 3:0 durch Sané und wiederum zwei Minuten später zum 4:0 durch Reus führte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Unter dem Applaus des Wolfsburger Publikums kam nach dem Seitenwechsel Lokalmatador Lukas Nmecha zu seinem Debüt für die Nationalmannschaft. Der 22-Jährige ersetzte den Gladbacher Jonas Hofmann. Er ist der vierte Debütant der Ära Flick. Für Goretzka wurde Florian Neuhaus eingewechselt.

Das deutsche Team gab weiter Vollgas und spielte die Liechtensteiner Abwehr schwindlig. Sané erhöhte in der 49. Minute auf 5:0. In der 64. Minute bekam Gündogan eine Pause. Für ihn gab nach sieben Jahren das Wolfsburger Eigengewächs Maximilian Arnold sein Comeback im DFB-Dress. Für Sané brachte Flick Kevin Volland, der mittlerweile beim AS Monaco kickt. Wenige Minuten später durfte Kehrer vom Rasen, er wurde durch Matthias Ginter ersetzt.

Doppelpack von Thomas Müller

Die vielen Wechsel taten dem Spielfluss keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, die DFB-Kicker wollten weiter jubeln - und das durften sie: Erst ein typisches Müller-Tor in der 76. Minute zum halben Dutzend, dann ein Traumtreffer (80.) durch Baku aus 18 Metern.

Bayernliga-Spieler Brändle für Liechtenstein

Kurios: Ab der 84. Minute kam Deutschland-Legionär Daniel Brändle zu seinem 40. Einsatz für die Nummer 190 der Weltrangliste. Während der 29-jährige Abwehrspieler beim SV Pullach in der Bayernliga Süd nicht mal Stammspieler ist, durfte er in Niedersachsen noch ein paar Minuten Länderspielluft schnuppern.

Müller erhöhte in der 86. Minute auf 8:0 und der Liechtensteiner Maximilian Göppel setzte drei Minuten später mit einer abgefälschten Flanke und einem weiteren Eigentor der Gäste den Schlusspunkt. Damit feiert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das letzte Heimspiel im Kalenderjahr 2021 ansprechend.

"Wir wollten galliger zu sein, mehr Chancen rausspielen und mehr Tore machen als im Hinspiel - und das haben wir auch gemacht. Es ist wichtig, jedes Spiel ernst zu nehmen, Selbstvertrauen zu tanken und die Spielphilosophie des Bundestrainers auf den Platz zu bringen." Marco Reus

Das letzte Qualifikationsspiel bestreitet die DFB-Auswahl am Sonntag in Armenien (18:00 Uhr/Radio-Livereportage).