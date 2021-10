WM-Qualifikation: Deutschland ringt Rumänien mit 2:1 nieder

Das große Spektakel blieb aus, aber die Siegesserie unter Hansi Flick hat dank einer starken Willensleistung weiter Bestand. Die FC Bayern-Profis Serge Gnabry (52.) und Thomas Müller (82.) als Joker sorgten für den vierten Sieg im vierten Spiel unter dem neuen Bundestrainer, wodurch die WM 2022 in Katar in greifbare Nähe rückt.

Rumänien bleibt lange in Führung

Schon die ersten Minuten versprachen den 25.000 Zuschauern im ausverkauften Hamburger Volksstadion ein spannendes Spiel, als zunächst ein Elfmeter für Deutschland nach einem eingefädelten Minimal-Kontakt von Timo Werner und Andrei Burcă nach Videobeweis zurückgenommen wurde. Stattdessen jubelten die Rumänen, als direkt im Anschluss Ianis Hagi über den rechten Flügel zum 1:0 (9.) traf. Diese Führung gaben die Gäste bis zu Halbzeit nicht mehr aus der Hand und hatten dank weiterer gefährlicher Konter das 2:0 nicht nur einmal auf dem Fuß. Doch auch das Flick-Team agierte immer offensiver und setzte die rumänische Abwehr gehörig unter Druck, wusste mehrere Großchancen aber nicht zu verwerten.

Gnabry gleicht aus, Müller bringt Entscheidung

In der 52. Minute brachte Gnabry mit seinem 20. Länderspieltor dann den erlösenden Ausgleich. Leon Goretzka legte nach einer Einzelaktion nach rechts zu Reus ab, der noch einen guten Meter weiter nach rechts zu Gnabry spielte. Der FC Bayern-Flügelspieler versenkte die Kugel mit dem rechten Innenspann passgenau im langen Eck. Damit schien das Eis gebrochen. Dennoch dauerte es lange 30 Minuten, in denen die DFB-Offensive zwar konsequent auf die Führung drückte, den Ball aber partout nicht im rumänische Tor unterbrachte. Thomas Müller war es, der sich für die Einwechslung bedankte und einen Eckstoß von Joshua Kimmich per Standard zum 2:1 verwandelte.

Ziel: Gegen Nordmazedonien "den Sack zu machen"

Mit nun 18 Punkten reist die DFB-Auswahl als souveräner Tabellenführer der Qualifikationsgruppe J nach Skopje, wo am Montag die Revanche gegen Nordmazedonien wartet. Im Idealfall kann Deutschland dort schon das WM-Ticket lösen. Die Hinspielniederlage noch unter Flicks Vorgänger Joachim Löw wäre dann nur noch ein Schönheitsfehler.