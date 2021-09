WM-Quali: Vier Schüller-Tore drehen Spiel gegen Serbien

Das Spiel für die DFB-Frauen begann denkbar schlecht. Schon nach drei Minuten traf die erst 16-jährige Nina Matejić für Serbien zum 0:1 aus Sicht der DFB-Elf. In der Folge taten sich die Spielerinnen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die als klare Favoritinnen in das Spiel gegangen waren, extrem schwer. Ein Distanzschuss von Dzsenifer Marozsán war in den ersten 45 Minuten die einzig nennenswerte Chance der Deutschen.

Die 1.600 Zuschauer in Chemnitz sahen in der zweiten Halbzeit dann eine komplett veränderte DFB-Elf. Allen voran Bayern-Spielerin Lea Schüller ließ wenig Zweifel daran, dass die Nationalmannschaft nach der Pause ihrer Favoriten-Rolle gerecht werden wollte. Die Stürmerin erzählte nach dem Spiel von der Halbzeitsprache der Bundestrainerin, die die Mannschaft aufgeweckt hatte: "Wir sollen keinen Mädchenfußball spielen. Sie war total unzufrieden, wir natürlich auch."

Vier Schüller-Tore in 28 Minuten

In der 49. Minute war Schüller nach einem Patzer der serbischen Torhüterin Dina Blagojevic reaktionsschnell zur Stelle und staubte zum 1:1 ab. Fünf Minuten später traf die 23-Jährige per Kopf. Mit einem weiteren Abstauber komplettierte sie den Hattrick (71.), ehe sie mit dem Kopf das Spiel entschied (77.).

Kurz nachdem Ex-Bayerin Melanie Leupolz, die mittlerweile beim FC Chelsea spielt, auf den 5:1 Endstand erhöhte, war Schüllers Abend beendet. Unter dem Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer verließ sie den Platz. Ein denkwürdiger Abend für Schüller, die nun bereits zwei Vierer-Packs im DFB-Dress erzielt hat.

Für Deutschland ist es der zweite Sieg im zweiten Spiel der WM-Qualifikation. Damit steht die Mannschaft mit 12:1 Toren und zwei Punkten Vorsprung auf Portugal auf Platz Eins der Gruppe H.