WM-Quali: Gegen Israel soll es in der DFB-Elf wieder "schüllern"

Ihr Social-Media-Hashtag beruht auf zwei großen Namen: #EsSchüllert schreibt das Netz, wann immer die Nationalstürmerin trifft. Als "Riesenehre" empfindet die 23-Jährige die Kreation in Anlehnung an die Weltmeister Gerd und Thomas Müller - und am Dienstag (16 Uhr/ARD) möchte es die Angreiferin vom FC Bayern in ihrer alten Heimat Essen wieder "schüllern" lassen.

Denn fünf Tage nach dem mageren 1:0 in Israel sollte das DFB-Team im Rückspiel der WM-Qualifikation kräftig die Torfabrik ankurbeln. Allen voran Schüller als zentrale Spitze und vielseitige Knipserin, die nach eigener Aussage fleißig die Männer-Bundesliga studiert, um ihr eigenes Spiel zu optimieren. Als BVB-Fan schaut die Krefelderin bei Dortmunds Wunderstürmer Haaland besonders genau hin, "aus meinen Verein ist natürlich Robert Lewandowski ein Vorbild".

Kann die FCB-Knipserin in der National-Elf nachlegen?

Ihre eigene Quote spricht für sich: In 31 Länderspielen erzielte Schüller 19 Tore, darunter bereits zwei Viererpacks. Ratschläge bekommt sie von der ehemals besten Stürmerin der Welt. Birgit Prinz, die dreimalige Weltfußballerin und DFB-Rekordnationalspielerin, betreut das deutsche Team mittlerweile als Sportpsychologin. "Es ist schön, dass ich mir von ihr Tipps holen kann", sagte die angehende Wirtschaftsingenieurin. Bei der Rückkehr ins Stadion an der Hafenstraße, ihrem alten Wohnzimmer, in dem sie als 16-Jährige im Trikot der SGS Essen ihr Bundesliga-Debüt gab, werden ihre Eltern, Großeltern und ehemalige Mitspielerinnen auf der Tribüne mitfiebern.

Acht Jahre lang spielte sie für die Talentschmiede im Ruhrgebiet, ehe sie im vergangenen Jahr den großen Schritt nach München wagte. In der Meister-Saison knipste sich Schüller nach Startschwierigkeiten gleich zur besten Bayern-Torschützin (16 Bundesliga-Tore). Viel habe sie an sich gearbeitet, "zum Beispiel was die Fitness angeht".

Acht Tore in acht Pflichtspielen

Das zahlt sich aus: Auch in der laufenden Spielzeit hat sie bereits acht Tore in acht Pflichtspielen für München erzielt. Nun hat sie mit dem Nationalteam auf dem Weg zum Ticket für die WM 2023 in Australien und Neuseeland den vierten Sieg im vierten Spiel im Visier. Und Schüller möchte höchstpersönlich dazu beitragen, die Torbilanz von 13:1 Treffern auszubauen.

Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Schon am Donnerstag (18.00 Uhr) richten sich die Blicke des Rekordeuropameisters nach Manchester, wo die Gruppen für die anstehende EM (6. bis 31. Juli 2022) ausgelost werden. Läuft alles nach Plan, soll es auch beim Titelkampf in England kräftig schüllern.