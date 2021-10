WM-Quali: Flick verzichtet auf Hummels, Müller ist wieder dabei

Die Nichtberücksichtigung von Hummels bedeute laut Flick aber keineswegs die Ausmusterung des Dortmunder Routiniers aus der Fußball-Nationalmannschaft. Vielmehr soll der 32-jährige Abwehrspieler im Oktober in Ruhe an seiner Fitness arbeiten, um nach seinen Knieproblemen in der Vorbereitung und zu Saisonbeginn topfit zu werden. Diese Vereinbarung traf Flick im Gespräch mit dem Spieler. Müller und der Gladbacher Ginter stehen hingegen wieder zur Verfügung.

Wenig Änderungen im Kader

Das Aufgebot für die Spiele in Hamburg (8.10.2021, 20.5 Uhr) gegen Rumänien und in Nordmazedonien (11.10.2021, 20.45 Uhr) ist weitgehend identisch mit dem der drei Siege zum Einstand von Flick als Bundestrainer. "Wir waren sehr zufrieden mit dem Kader und haben deswegen wenig Änderungen gemacht", erklärte der Coach.