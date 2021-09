6:0: DFB-Team zündet gegen Armenien Feuerwerk

Nach dem wenig überzeugenden 2:0-Sieg gegen Liechtenstein zeigte die deutsche Nationalmannschaft, dass die doch noch ein Feuerwerk zünden kann. Im WM-Qualifikationsspiel gegen den Gruppen-Ersten Armenien war eine völlig andere Mannschaft zu sehen, die bereits zur Halbzeit verdient mit 4:0 führte - plötzlich ging Fußball wieder ganz einfach. Am Ende bejubelten 18.086 Fans in Stuttgart sechs wunderschöne Tore.

Sechs neue Spieler in der Startelf

Im Vergleich zu Liechtenstein stellte Bundestrainer Hansi Flick gleich auf sechs Positionen um: Manuel Neuer kehrte ins Tor zurück. In der Abwehr kamen Antonio Rüdiger und Jonas Hofmann neu. In der Startelf standen auch Leon Goretzka, Serge Gnabry und Marco Reus.

Und diese Formation zahlte sich aus: Nach nur fünf Minuten ging Deutschland nach einem grandiosen Spielzug in Führung: Goretzka chippte mit dem Rücken zum Tor perfekt auf den hinter der Abwehrreihe einlaufenden Gnabry, der das 1:0 erzielte. Knapp zehn Minuten später traf der Spieler des FC Bayern zum 2:0.

"Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man ein Tor schießt und der Mannschaft helfen kann." Serge Gnabry

Deutschland überzeugt auf ganzer Linie

Gegen Armenien überzeugte das DFB-Team mit hohem Tempo, starken Kombinationen und wunderbaren Toren Vor allem Sanè spielte stark und hätte in der 22. Minute beinahe das 3:0 erzielt. Sein Schuss aus 16 Metern ging aber an die Latte. Bei seiner Auswechslung in der 60. Minute erhielt Sané, der zuletzt beim FC Bayern in der Kritik stand, Standing Ovations.

Deutschland spielte weiter nach vorne. In der 33. Minute fiel dann das das 3:0 durch Marco Reus - das erste Länderspieltor für den Spieler von Borussia Dortmund seit über zwei Jahren. Kurz vor der Pause traf Timo Werner zum 4:0.

Auch nach der Pause spielte nur eine Mannschaft: Deutschland. Armenien schaffte es einfach nicht, den Ball für einen längeren Zeitraum zu halten. Sofort schlug das Pressing der deutschen Nationalmannschaft zu. In der 52. Minute traf Hofmann zum 5:0. Den Schlusspunkt setzte Karim Adeyemi. Der 19-Jährige, der bei der SpVgg Unterhaching seine Karriere startete, traf bei seinem Nationalmannschaftsdebüt zum 6:0-Endstand.

Nächster Quali-Gegner: Island

Die deutsche Mannschaft hat jetzt den Gruppensieg und damit das Direktticket für die WM-Endrunde in Katar selbst in der Hand. Nächster Gegner ist am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/Radio-Livereportage bei BR24 Sport) in Reykjavik Island.