Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will nach dem 3:0 gegen Island und dem 1:0-Sieg in Rumänien auch gegen Nordmazedonien ihre weiße Weste in der WM-Qualifikation behalten.

Anstoß in Duisburg ist am Mittwochabend um 20.45 Uhr, es kommentieren Julia Metzner und Jens-Jörg Rieck. BR Sport überträgt das Spiel live auf B5 aktuell und im Stream.