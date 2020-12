07.12.2020, 10:43 Uhr

WM-Quali-Auslosung in Zürich: DFB-Team gesetzt

Auf Joachim Löw und sein Team wartet der letzte Termin des Jahres 2020. In Zürich entscheidet sich heute Abend, gegen wen der Weltmeister von 2014 in der Quali für die Winter-WM in Katar antreten muss.